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برشلونة يصدر بيانا حول صحة مهاجمه برايثوايت

الرياضة

برشلونة يصدر بيانا حول صحة مهاجمه برايثوايت
AP Martin Braithwaite
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أعلن برشلونة، اليوم الخميس، أن مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت، أجرى عملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام خيتافي، يوم الأحد 29 أغسطس الماضي.

واضطر برايثوايت لإجراء عملية جراحية، بعد خضوعه للعلاج، أملا في تحسن ركبته، ولكنها لم تستجب.

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيه أن العملية تكللت بالنجاح، ولكنه لم يعلن عن الموعد المنتظر، لعودة مهاجمه من جديد إلى الملاعب، إلا أن تقارير إسبانية ذكرت أن مدة غيابه، ستتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.

ومثل مارتن برايثوايت (30 عاما) منتخب الدنمارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" الصيف الماضي، وشارك مع النادي الكتالوني في 3 مباريات بالدوري الإسباني، خلال الموسم الجاري.

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ويعاني برشلونة من أزمة كبيرة في خط الهجوم، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت الفريق، حيث ما زال أنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني سيرخيو أغويرو يغيبون للإصابة أيضا.

يذكر أن فريق برشلونة استهل مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بهزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني (0-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "كامب نو".

المصدر: وكالات 

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