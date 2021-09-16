بوتين يقبل دعوة الرئيس الصيني لحضور أولمبياد 2022 في بكين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن رئيس بلاده، فلاديمير بوتين، قبل دعوة نظيره الصيني، شي جين بينغ، لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".

وقال لافروف، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع نظيره وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "خلال المحادثة، قبل الرئيس فلاديمير بوتين بكل سرور دعوة شي جين بينغ لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير 2022، وبالطبع نأمل أن تعقد القمة وجها لوجه، وأن يثبت الرياضيون الصينيون والروس مرة أخرى أعلى صفاتهم الرياضية والإنسانية".

وشدد لافروف على الأهمية التاريخية لمعاهدة الصداقة الروسية الصينية قائلا: "يسعدنا أن نلتقي مرة أخرى في الذكرى العشرين لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.. واعتمد قادتنا بيانا خاصا بشأن هذه المسألة في 28 يونيو 2021، أعربوا فيه عن تقديرهم البالغ للعلاقات بين البلدين".

وبحسب الوزير الروسي، تحافظ موسكو وبكين على اتصالات منتظمة على أعلى المستويات، على مستوى الدوائر الدبلوماسية ورؤساء الحكومات.

تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد بكين، ستقام في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

المصدر: تاس