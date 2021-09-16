العارضة تمنع ميسي من تسجيل باكورة أهدافه مع سان جيرمان بطريقة رائعة (فيديو)

حرمت العارضة الأفقية لمرمى نادي كلوب بروج البلجيكي، ليونيل ميسي، من تسجيل أولى أهدافه مع باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيا للمرة الأولى في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من برشلونة في صفقة مجانية، علما بأن "البرغوث"، خاض 24 دقيقة في المباراة ضد ريمس، عندما نزل بديلا لنيمار في الدوري المحلي.

وكان النجم الأرجنتيني هذه المرة قريبا من تسجيل باكورة أهدافه مع الفريق الباريسي بطريقة رائعة، في الدقيقة 28، حيث تسلم كرة على مشارف منطقة جزاء فريق كلوب بروج، ليتوغل داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة لولبية بيسراه، لتتجاوز الحارس قبل أن ترتطم بالعارضة وتعود إلى أحد مدافعي الفريق البلجيكي، الذي شتتها بعيدا عن مرمى فريقه.

تسديدة ليو ميسي في العارضة 😳😳 pic.twitter.com/V2YOtZIjD0 — Messi media (@Fcbmedia14) September 15, 2021

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث افتتح سان جيرمان التسجيل بعد مجهود فردي رائع لكيليان مبابي تخطى فيه مدافعين على الجهة اليسرى ومرر كرة زاحفة داخل المنطقة، تابعها الإسباني إندير هيريرا بيسراه داخل الشباك، في الدقيقة 16، بينما أدرك هانس فاناكان التعادل لكلوب بروج، في الدقيقة 27.

المصدر: RT