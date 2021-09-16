أول تعليق لمدرب سان جيرمان بعد سقوط فريقه في كمين بروج

أقر مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، بأن التعادل مع كلوب بروج البلجيكي 1-1، أمس الأربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال، لم يكن جيدا بالنسبة لهم.

وطالب بوكيتينو بالهدوء والوقت للعمل حتى يصل اللاعبون للعب "كفريق"، وهو نفس الأمر بالنسبة لنجوم الفريق الثلاثة، كيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي.

إقرأ المزيد

وقال بوكيتينو في تصريحات عقب المباراة: "نحتاج للوقت للعمل ولكي يتفاهم وينسجم هذا الثلاثي (مبابي، نيمار، وميسي). هذا كان واضحا، وأوضحته منذ أيام: علينا أن نلعب كفريق".

ويعتقد المدرب الأرجنتيني، أن سان جيرمان افتقد في مباراة كلوب بروج لـ"التناغم، والتماسك"، لكنه أشار إلى أنه "سعيد بمجهود الفريق بشكل عام".

وأردف: "لم تكن ليلة جيدة بالنسبة لنا. يجب أن نحافظ على الهدوء، والأهم هو مواصلة العمل. سآخذ الوقت الضروري، وسنحاول اللعب بشكل أفضل".

وحول إصابة النجم مبابي، الذي تم استبداله في الدقيقة 50، أوضح أنها كانت عبارة عن التواء في الكاحل، وأنه سيجري أشعة غدا للوقوف بشكل أدق على حالته.

المصدر: وكالات