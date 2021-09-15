محافظ جدة يضع أولى قطع "الليغو" لبناء أكبر مجسم لسيارة "فورمولا 1".. لتدخل موسوعة غينيس

دشن الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم الأربعاء، مشروع بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع "الليغو".

ووضع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي أولى القطع للمجسم بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في مجمع الردسي مول بجدة.

وتشكل هذه الفعالية التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خطوة جديدة في مسيرة احتفالات المملكة بالسباق المرتقب لبطولة للفورمولا 1، التي ستقام في شوارع جدة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، وتهدف إلى إطلاق حملة تبرعات لمنصة إحسان الخيرية التي تأسست في أبريل من عام 2020، وتعمل في دعم الأعمال الخيرية في المملكة في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية والتقنية.

وانطلقت عملية بناء المجسم بشكل فعلي، حيث من المقرر أن تستغرق عملية البناء أسبوعا واحدا، قبل أن تتم المصادقة عليها كأكبر مجسم سيارة فورمولا 1 من قطع "ليغو" يوم 23 سبتمبر الجاري، تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة الـ91، على أن يتولى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من "ليغو".

وسيتابع اليوم الأخير لعلمية التجميع ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر بث مباشر، للتوثيق والمصادقة رسميا على تحقيق مجسم سيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع "الليغو" في المملكة رقما قياسياً بوصفه الأكبر في العالم ، مع وضع الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية القطعة الأخيرة.

ومن المقرر أن تستخدم عملية بناء المجسم نحو 500 ألف مكعب "لليغو"، ويتيح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفرصة أمام جميع المقيمين في المملكة للمشاركة شخصيا في هذه الفعالية لتحطيم رقم قياسي عالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: نعلن اليوم إطلاق عملية بناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع "الليغو" هنا في مدينة جدة الجميلة، ومع اقتراب موعد جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، تجري استعداداتنا على قدم وساق لاستقبال الفئة الأقوى في رياضة المحركات للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث ندرك تماما التأثير الإيجابي الكبير لمثل هذه الفعالية لجمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية.

وأضاف "وضعنا اليوم أولى المكعبات لإطلاق هذا الحدث، متمنيا النجاح وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد".

وسيتم تخصيص شاشات في الموقع لإظهار النسبة المئوية لعملية إكمال تجميع مجسّم السيارة، إضافة إلى عرض إحصائيات عن ( الفورمولا 1) ومقابلات مع السائقين ومعلومات عامة عن البطولة، للإسهام في تحفيز المواطنين السعوديين وتثقيفهم وحثّهم على التفاعل أكثر مع قدوم الفورمولا 1 إلى جدة بعد فترة ليست بالبعيدة.

المصدر: "واس"