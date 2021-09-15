شاهد.. صبي يقتحم "فجأة" سباقا للدراجات ويقارع المحترفين
شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدرجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاما إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.
وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر شبكة الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.
The real race we're here for!— AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 11, 2021
Nicely done, @PascalEenkhoorn 🙌
📺 Watch stage seven live on ITV4#TourOfBritain 🔵⚪🔵 pic.twitter.com/C4G646nZ5I
وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره ".
🇬🇧 #TourOfBritain— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 11, 2021
The new generation 🚴 pic.twitter.com/ldKq9xWuY1
وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيدا بشكل لا يصدق. سأصنع زجاجة الماء هذه على رف منفصل في غرفتي".
وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتديا نفس زيهم.
🇬🇧 #TourOfBritain— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021
Let us introduce you our fifth rider for today. 😎 pic.twitter.com/FADE2AeJTK
كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاما تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.
🇬🇧 #TourOfBritain— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021
Name a better duo than 🏴 Xander Graham & 🇳🇱 @PascalEenkhoorn..
..We’ll wait! 😄 pic.twitter.com/4o3W8VniIA
المصدر: وكالات
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