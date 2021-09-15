اجتماع ساخن بين رئيس برشلونة ومساعديه بعد فضيحة بايرن ميونخ

أكد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، عقد اجتماعا فوريا عقب الهزيمة المدوية في عقر داره أمام بايرن ميونخ (0-3) في مستهل مشوارهما بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لابورتا رفض الرحيل عن ملعب "كامب نو" عقب الهزيمة الثقيلة، وعقد اجتماعا عاجلا مع الثنائي، رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي، استمر لما يقرب من 3 ساعات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع تطرق للحديث عن أسباب تلك الهزيمة الكبيرة، والظهور بمستوى متواضع على مدار شوطي المباراة، لدرجة أن الفريق لم يسدد ولو كرة واحدة على مرمى الخصم، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ برشلونة.

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بالإضافة إلى ذلك، فقد تساءل لابورتا عن أسباب قيام الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني، بتغيير طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، إلى 3-5-2.

وأصبح بايرن ميونخ أول فريق يفوز على برشلونة ثلاث مرات متتالية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة كان قد تعرض لهزيمة ساحقة أيضا أمام العملاق البافاري (2-8) في آخر مباراة بينهما يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات