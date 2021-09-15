لاعب ليفربول إليوت يتأسف لمعاقبة مدافع كسر كاحله

عوقب باسكال ستروجيك، مدافع ليدز، بالإيقاف 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، بعد تلقيه بطاقة حمراء إثر تدخله بعنف ضد لاعب ليفربول، هارفي إليوت، ما تسبب في إصابة الأخير بكسر في الكاحل.

ولكن إليوت يعتقد أن العقوبة غير عادلة.

وأعلن نادي ليدز اليوم الأربعاء، فشله في استئناف قرار طرد ستروجيك، والذي جاء في الشوط الثاني من فوز ليفربول بثلاثية نظيفة الأحد الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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واحتاج إليوت لفترة طويلة من العلاج قبل حمله إلى خارج الملعب، وخضوعه لعملية جراحية أمس الثلاثاء.

ورد إليوت على الأخبار المتعلقة بعدم قبول استئناف ليدز ضد عقوبة ستروجيك، وكتب على حسابه في موقع "إنستغرام": "آسف على هذا باسكال. أعتقد أنه خطأ!.. لكن الأمر سينتهي قريبا أخي، وسرعان ما ستعود لتهشيم الآخرين مرة أخرى في أسرع وقت. كن إيجابيا".

وكان إليوت، أعلن في وقت سابق نجاح عمليته الجراحية في لندن، وقال "الطريق إلى التعافي يبدأ الآن. لا تخش الظلام، في نهاية العاصفة توجد سماء ذهبية".

وانضم إليوت، 18 عاما، إلى ليفربول هذا الموسم، وشارك في آخر ثلاث مباريات في الدوري.

المصدر: أ ب