الجزائر تعلن موقفها من مقترح السعودية تنظيم كأس العالم كل عامين

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، موقفه من المقترح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لـ"الفيفا"، لتنظيم منافسة كأس العالم مرة كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان، أمس الثلاثاء، إنه تبنى خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بمواصلة النقاشات بين أفراد الأسرة الدولية للعبة الأكثر شعبية في العالم، من أجل الخروج بقرار نهائي يرضي الجميع، إلى حد ما.

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وسار الاتحاد الجزائري على خطى اتحاد منطقة "الكونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) لكرة القدم، الذي قال في وقت سابق، إن هيئته تطلب من "الفيفا" تعميق المشاورات، قبل اتخاذ قرار قبول أو رفض مقترح إقامة كأس العالم مرة كل عامين.

وعلى العكس من ذلك، كان اتحادا أوروبا وأمريكا الجنوبية لكرة القدم، قد عارضا بشدة مقترح تنظيم المونديال كل عامين، بحجة كثافة أجندة المنافسات الدولية، وتمييع مسابقة كأس العالم، وتركت هاتان الهيئتان القاريتان الانطباع بأن "الفيفا" يسعى إلى فرض منطقه بتجسيد المقترح، لأغراض مالية نفعية بحتة.

وكان رئيس "الفيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، لجأ إلى المدير الفني السابق لنادي أرسنال، الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، لتمرير مقترح مونديال كل عامين، كما استعان بنجوم عالميين ولاعبين دوليين قدماء، ترويجا للمقترح، على غرار البرازيلي رونالدو، والفرنسي يوري جوركاييف، والدنماركي بيتر شمايكل وغيرهم من النجوم.

المصدر: الشروق