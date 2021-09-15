بعد استبعاد أمريكية من أولمبياد طوكيو.. الماريخوانا قد تشطب من قائمة المواد المحظورة

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، أنها ستعيد النظر في مادة الماريخوانا المدرجة على قائمتها للمواد المحظورة.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب الاختبار الإيجابي الذي أدى إلى استبعاد العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة في طوكيو.

وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"وادا" في إسطنبول أمس الثلاثاء، قالت الهيئة الدولية إن المراجعة العلمية للماريخوانا ستقام العام المقبل، على أن تبقى المادة محظورة في العام 2022.

وجاء في بيان للوكالة "بعد تلقي الطلبات من عدد من أصحاب المصلحة، أيدت (اللجنة التنفيذية) قرار الفريق الاستشاري بالبدء في عام 2022 بمراجعة علمية للوضع الشرعي للماريخوانا".

وتابع "الماريخوانا محظورة راهنا في المنافسات وستبقى كذلك في العام 2022".

وكانت ريتشاردسون، العداءة الواعدة البالغة من العمر 21 عاما، من أبرز الوجوه المرتقب أن تنافس في طوكيو الشهر الفائت، بعد سلسلة من نتائج رائعة في وقت سابق هذا العام في سباق 100 متر.

إلا أنها استبعدت من الألعاب بعد أن تلقت عقوبة إيقاف لمدة 30 يوما بعد اختبار إيجابي للماريخوانا على ضوء فوزها بسباق 100 متر في تصفيات الفريق الأمريكي المشارك في الألعاب الأولمبية.

وأثارت قضيتها جدلا حول استمرار إدراج الماريخوانا في قائمة المواد المحظورة لدى "وادا"، إذ انتقد العديد من المشاهير والرياضيين القاعدة باعتبار أن عفا عليها الزمن وغير ضرورية.

المصدر: وكالات