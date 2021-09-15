دوري أبطال أوروبا.. "اليويفا" يمنع أياكس من ارتداء "طيور بوب مارلي"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه يتعين على نادي أياكس الهولندي تغيير قمصانه التي تحمل رسوما مستوحاة من أغنية للمطرب الشهير بوب مارلي، في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتلقى بطل هولندا إشادة واسعة ودفعة مبيعات في الفترة التي سبقت انطلاق الموسم الجديد، لإطلاقه زيا أسود عليه رسم طيور صغيرة حمراء وصفراء وخضراء على ظهر ياقة القميص.

وجاءت الرسوم تكريما لمشجعي أياكس وهم يغنون أغنية "ثري ليتيل بيردس" لبوب مارلي في المباريات كنشيد لهم.

وقال "اليويفا"، إنه تم إبلاغ النادي الهولندي بعد تقديم التصميم للموافقة عليه قبل عام، بأنه لن تتم الموافقة على ارتدائه في المباريات.

وأضاف الاتحاد في بيان نشره أمس الثلاثاء، أن "الطيور الثلاثة التي تعد تكريما لأغنية بوب مارلي لا تمثل تحديدا فريق أياكس على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من لوائح التجهيزات"، مشيرا إلى أن الشركة المصنعة "أعطيت خيارات حول كيفية التصميم على النحو الصحيح".

وبناء على هذا القرار، سيرتدي لاعبو أياكس قمصانا بدون هذا الرسم عندما يبدأ الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، بمواجهة سبورتينغ لشبونة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بوروسيا دورتموند وبشيكتاش.

يذكر أن الزي الرسمي لأياكس هو عبارة عن خطوط عمودية حمراء وبيضاء سميكة.

المصدر: أ ب