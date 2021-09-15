قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمته لمباراته الأولى في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضمت القائمة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار.

وغاب ميسي المنضم هذا الصيف إلى سان جيرمان، ونيمار، عن مباراة الفريق الباريسي مطلع الأسبوع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عقب عودتهما من اللعب مع منتخبي بلديهما، ولكنهما سيتواجدان مع فريقهما الذي يحل ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

هذا، وأعلن سان جيرمان بشكل رسمي، أنه سيخوض مباراته أمام بروج من دون نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك لإصابة ستبعده عن الملاعب "10 أيام على أقل تقدير".

وسيغيب أنخيل دي ماريا أيضا عن التشكيلة المؤلفة من 22 لاعبا، بعد أن عاقب الاتحاد الأوروبي "يويفا"، الجناح الأرجنتيني بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب مخالفة ضد فرناندينيو في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

كما تأجلت مرة أخرى مشاركة قلب الدفاع سيرجيو راموس المنضم هذا الصيف من ريال مدريد، إذ لم يتعاف اللاعب الإسباني تماما من إصابة في الفخذ.

وجاءت قائمة الفريق الباريسي لمواجهة بروج كالتالي:

المصدر: psg.fr