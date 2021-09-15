ليفاندوفسكي يهز شباك برشلونة بثنائية ويوسع الفارق مع رونالدو وميسي

أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدفين ليقود فريقه بايرن ميونخ للفوز على مضيفه برشلونة 3-0، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ليفاندوفسكي وصل إلى 112 هدفا في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2019-2020.

112 - Most goals in all competitions for clubs in Europe's big five leagues since the start of 2019-20:



112 - Lewandowski

76 - Mbappé

76 - Ronaldo

73 - Haaland

69 - Messi



Scary. pic.twitter.com/xK1ueBZCAK — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

وأضافت أن المهاجم البولندي، فرض نفسه منذ بداية موسم 2019- 2020 كأفضل هداف بين اللاعبين المنتمين لأندية في الدوريات الكبرى.

ويبتعد ليفاندوفسكي عن أقرب مطارديه من مهاجمي الدوريات الكبرى، بفارق 36 هدفا.

ويأتي في المركز الثاني خلف المهاجم البولندي، كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، برصيد 76 هدفا لكل منهما، ثم النرويجي إيرلينغ هالاند (73 هدفا)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 هدفا).

المصدر: "أوبتا"