إشبيلية يقع في فخ ريد بول سالزبورغ في مباراة ركلات الجزاء الضائعة

وقع فريق إشبيلية الإسباني في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (1-1) اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهد الشوط الأول احتساب 4 ركلات جزاء من قبل حكم الساحة البيلاروسي أليكسي كولباكوف ثلاثة منها للضيوف وواحدة لأصحاب الأرض.

فقد أضاع الألماني كريم عضيمي مهاجم فريق ريد بول سالزبورغ، ركلة الجزاء الأولى لفريقه في الدقيقة 14، بينما عوض زميله الكرواتي لوكا سوتشيتش الفرصة الضائعة بتسجيله هدف التقدم للفريق النمساوي من ضربة جزاء عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، ولكن قبل أن يعود ويهدر هو الآخر ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 37.

ورد الكرواتي إيفان راكيتيتش بهدف التعادل لأصحاب الأرض سجله من ضربة جزاء أيضا بحلول الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وأكمل إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي أقيم أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

وجاءت هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي ستشهد المباراة الثانية في وقت لاحق من اليوم أيضا، بين فريق ليل الفرنسي وضيفه فولفسبورغ الألماني.

المصدر: RT