وفاة حامل رقم عالمي لم يقهر في رمي المطرقة

توفي البطل الأولمبي السوفيتي -الروسي، يوري سيديخ، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 67 عاما، حسب ما أعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيرغي بوبكا.

وكتب بوبكا عبر حسابه في موقع "تويتر": "حزن عميق على فقدان يوري سيديخ... بطل أولمبي متميز مرتين، سجله العالمي الرائع في رمي المطرقة (86.74 متر) الذي حققه قبل 35 عاما لم يتم تحطيمه حتى الآن".

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians@WorldAthletics@iocmediapic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

وبحسب الدائرة الصحفية لاتحاد ألعاب القوى الروسي، فقد أصيب سيديخ بنوبة قلبية صباح اليوم الثلاثاء.

وسيديخ هو صاحب الرقم القياسي العالمي في رمي المطرقة بـ86.74 متر، وسجل هذا الإنجاز في بطولة أوروبا لألعاب القوى عام 1986 في شتوتغارت.

وكانت أبرز إنجازات سيديخ، فوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية مرتين، أولها كانت في دورة 1976 في مونتريال بكندا، والثانية في دورة 1980 بموسكو، كما فاز بالميدالية الفضية في دورة 1988 في سيئول بكوريا الجنوبية.

وتوج أيضا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 1991 في طوكيو، وبالميدالية الفضية في بطولة العالم 1983 بهلسنكي، وحاز على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولات أوروبا.

المصدر: تاس