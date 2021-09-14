 
مباشر

وفاة حامل رقم عالمي لم يقهر في رمي المطرقة

الرياضة

وفاة حامل رقم عالمي لم يقهر في رمي المطرقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rac0

توفي البطل الأولمبي السوفيتي -الروسي، يوري سيديخ، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 67 عاما، حسب ما أعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيرغي بوبكا.

وكتب بوبكا عبر حسابه في موقع "تويتر": "حزن عميق على فقدان يوري سيديخ... بطل أولمبي متميز مرتين، سجله العالمي الرائع في رمي المطرقة (86.74 متر) الذي حققه قبل 35 عاما لم يتم تحطيمه حتى الآن".

وبحسب الدائرة الصحفية لاتحاد ألعاب القوى الروسي، فقد أصيب سيديخ بنوبة قلبية صباح اليوم الثلاثاء.

وسيديخ هو صاحب الرقم القياسي العالمي في رمي المطرقة بـ86.74 متر، وسجل هذا الإنجاز في بطولة أوروبا لألعاب القوى عام 1986 في شتوتغارت.

وكانت أبرز إنجازات سيديخ، فوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية مرتين، أولها كانت في دورة 1976 في مونتريال بكندا، والثانية في دورة 1980 بموسكو، كما فاز بالميدالية الفضية في دورة 1988 في سيئول بكوريا الجنوبية.

وتوج أيضا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 1991 في طوكيو، وبالميدالية الفضية في بطولة العالم 1983 بهلسنكي، وحاز على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولات أوروبا.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا