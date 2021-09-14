"فيفا 22".. ميسي يتفوق على رونالدو وتصنيف مفاجئ لصلاح ومحرز

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان، اللاعب الأعلى تصنيفا في لعبة "فيفا 22" الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية.

ومن المقرر أن تكون لعبة "فيفا 22" متاحة في الـ27 من سبتمبر الحالي للأشخاص الذين قاموا بطلبها مسبقا، فيما سيتم طرحها للجميع مطلع الشهر المقبل.

ويبلغ تصنيف ميسي 93، ويأتي من خلفه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على تصنيف 92.

Рейтинги игроков из ТОП-22 в #FIFA22 Участвуйте в обсуждении #FIFARatings прямо сейчас! pic.twitter.com/fhjKbuwzyI — FC PAISLEY | FIFA 22 | ULTIMATE TEAM (@FifaPaisley) September 13, 2021

وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وثنائي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، وصانع ألعاب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين، في المركز الثالث، وحصلوا جميعهم على تصنيف 91.

وجاء نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز الـ12 بتنصيف بلغ 89 نقطة، علما بأن تقييمه في العام الماضي كان 90 نقطة.

ومنحت لعبة "Fifa 22" جناح مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز تقييما بلغ 86، حيث بلغت سرعته 81، وقوة تسديداته 79، ودقة التمرير 81، والمراوغة 90، والمساهمة الدفاعية 38، والقوة البدنية 60.

هذا التقييم لم يعجب النجم الجزائري، ونشر على حسابه في موقع "تويتر"، صورة التقييم الذي حصل عليه في لعبة "Fifa 22"، وأرفقها برموز دالة على اندهاشه وتعجبه.

المصدر: وكالات