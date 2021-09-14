ليفربول يحتفل بطريقة مميزة بإنجاز صلاح التاريخي (صورة)

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بطريقة مميزة بوصول نجمه المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي .

ونشر النادي عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة من الاحتفال الجماعي للفريق بإنجاز صلاح، الذي ظهر مع قميص يحمل الرقم "100".

💯 for the 🇪🇬👑



Congrats from all of us, @MoSalah 👏🔥 pic.twitter.com/ha2s31eNgM — Liverpool FC (@LFC) September 13, 2021

وعلق حساب ليفربول على الصورة بعبارة: "نحن جميعا نقدم لك التهنئة يا صلاح".

وكان صلاح، سجل الهدف الأول في فوز ليفربول على على ليدز (3-0)، الأحد الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم النجم المصري بفضل هذا الهدف إلى عظماء الدوري الإنجليزي، حيث أصبح خامس أسرع لاعب يدخل نادي الـ100.

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يذكر أن صلاح، الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بات على بعد أربعة أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ "البريميرليغ"، برصيد 104 أهداف.

المصدر: حساب نادي ليفربول