بعد أول وجبة مع رونالدو.. حارس مانشستر يكشف سر حفاظ "الدون" على لياقته

قاد كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد لاكتساح نيوكاسل 4-1 السبت الماضي، لكن لم يكن تألق "الدون" في اللقاء وتسجيله هدفين، الإضافة الوحيدة التي قدمها لزملائه في أسبوعه الأول معهم.

ومعروف على رونالدو أنه يلتزم بنظام غذائي صارم، ويحرص على رشاقته ولياقته البدنية بشكل صارم أيضا، مما ساعده على البقاء متألقا في الملاعب حتى بعد تقدمه في السن وبلوغه الـ36 عاما.

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وكشف لي غرانت، حارس مرمى يونايتد الثالث، في مقابلة مع راديو "TalkSport" الإنجليزي، سر حفاظ "الدون" على لياقته ورشاقته، وأكد أن التزام رونالدو الغذائي انتقل فورا إلى بقية زملائه الجدد في مانشستر، الذين أصبحوا يقلدون النجم البرتغالي في سلوكياته الملتزمة.

وقال غرانت: "عندما انتهينا من تناول الطعام يوم الجمعة الماضي، كان هناك العديد من الحلويات في القائمة، مثل فطيرة التفاح والكاسترد والآيس كريم وأشياء أخرى.. لكن لم يلمس أي لاعب فطيرة التفاح أو الكاسترد، كما لم يتحرك لاعب واحد لتناول الكعك".

وأضاف: "سألني أحد اللاعبين ماذا يفعل كريستيانو، وقد كان طبقه نظيفا وصحيا بطريقة لا يمكن تصورها.. كان أمامه عدة أطباق وكان أحدها يحتوي على الأفوكادو، وبيضتين مسلوقتين. فمن الطبيعي أن يكون في هذه الحالة البدنية التي لا تصدق".

المصدر: ماركا + "TalkSport"

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