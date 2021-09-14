صحيفة إنجليزية تكشف تفاصيل عرض ليفربول التاريخي لصلاح والمغري لماني

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، عن رغبة ليفربول في تحصين أبرز نجومه من خلال تجديد عقد المصري محمد صلاح، والمهاجم السنغالي ساديو ماني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فبعد تجديد ليفربول عقد كل من حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، ومدافعه الهولندي فيرغيل فان دايك، وأندي روبرتسون، وألكسندر أرنولد، وجورادن هيندرسون، وفابينيو، فهناك رغبة لتأمين باقي العناصر الأساسية في الفريق، بتجديد عقدي صلاح وماني.

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وأكدت الصحيفة، أن "الريدز" يستعدون لتقديم عرض لماني بنفس قيمة راتب فيرغيل فان دايك، الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وإذا وافق المهاجم السنغالي البالغ عمره 29 عاما على التجديد، فسيبقى في ملعب "أنفيلد" حتى صيف 2025 حيث سيبلغ من العمر حينها 34 عاما.

أما بالنسبة لصلاح، فيستهدف ليفربول منحه أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، وهناك رغبة كبيرة من قبل "الريدز" في تجديد عقده، لاسيما في ظل تألقه مع الفريق، حيث حقق نهاية الأسبوع الماضي إنجازا تاريخيا بتسجيله الهدف رقم 100 في مسيرته.

المصدر: "ذا صن"