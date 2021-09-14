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بينها موقعة برشلونة والبايرن.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

بينها موقعة برشلونة والبايرن.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
AFP
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تفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021/2022، بإقامة مباريات الجولة الأولى، وستكون مواجهة برشلونة وضيفه بايرن ميونخ من أبرزها.

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

المجموعة الخامسة

برشلونة الإسباني # بايرن ميونخ الألماني – الساعة 22:00

دينامو كييف الأوكراني # بنفيكا البرتغالي – الساعة 22:00

المجموعة السادسة

يونغ بويز السويسري # مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 19:45

فياريال الإسباني # أتلانتا الإيطالي – الساعة 22:00

المجموعة السابعة

إشبيلية الإسباني # ريد بول سالزبورغ النمساوي – الساعة 19:45

ليل – الفرنسي # فولفسبورغ الألماني – الساعة 22:00

المجموعة الثامنة

تشيلسي الإنجليزي # زينيت بطرسبرغ الروسي – الساعة 22:00

مالمو السويدي # يوفنتوس الإيطالي – الساعة 22:00

وتكتمل غدا الأربعاء منافسات الجولة الأولى بإجراء مباريات المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

المصدر: RT

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