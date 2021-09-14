بينها موقعة برشلونة والبايرن.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
تفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021/2022، بإقامة مباريات الجولة الأولى، وستكون مواجهة برشلونة وضيفه بايرن ميونخ من أبرزها.
وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:
المجموعة الخامسة
برشلونة الإسباني # بايرن ميونخ الألماني – الساعة 22:00
دينامو كييف الأوكراني # بنفيكا البرتغالي – الساعة 22:00
المجموعة السادسة
يونغ بويز السويسري # مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 19:45
فياريال الإسباني # أتلانتا الإيطالي – الساعة 22:00
المجموعة السابعة
إشبيلية الإسباني # ريد بول سالزبورغ النمساوي – الساعة 19:45
ليل – الفرنسي # فولفسبورغ الألماني – الساعة 22:00
المجموعة الثامنة
تشيلسي الإنجليزي # زينيت بطرسبرغ الروسي – الساعة 22:00
مالمو السويدي # يوفنتوس الإيطالي – الساعة 22:00
وتكتمل غدا الأربعاء منافسات الجولة الأولى بإجراء مباريات المجموعات من الأولى إلى الرابعة.
المصدر: RT
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