الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على قتلة لاعب عراقي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق يوم الاثنين حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على قتلة اللاعب المحترف مصطفى فريد أحمد.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت قرارها العادل بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على قتلة اللاعب المحترف مصطفى فريد أحمد".

وكان مصطفى فريد أحمد المحترف في أحد الأندية الإنجليزية قتل في بغداد عام 2019 على أيدي مسلحين وتم رمي جثته على طريق قناة الجيش.

المصدر: وكالات