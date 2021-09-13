جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة وترتيب أفضل الهدافين

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء الاثنين، بفوز عرض لفريق إيفرتون على ضيفه بيرنلي (3-1) ودخوله مربع صدارة "البريمير ليغ".

وحقق إيفرتون انتصاره الثاني على التوالي بعد فوز وتعادل، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقاسم صدارة الدورة مع الثلاثي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول.

نتائج مباريات الجولة الرابعة من "البريمير ليغ":

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة:

1- مانشستر يونايتد، 10 نقاط

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2- تشيلسي، 10 نقاط

3- ليفربول، 10 نقاط

4- إيفرتون، 10 نقاط

5- مانشستر سيتي، 9 نقاط

6- برايتون، 9 نقاط

7- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط

8- وست هام يونايتد، 8 نقاط

9- ليستر سيتي، 6 نقاط.

10- برينتفورد، 5 نقاط

11- كريستال بالاس، 5 نقاط

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12- أستون فيلا، 4 نقاط

13- وولفرهامبتون، 3 نقاط

14- ساوثهامبتون، 3 نقاط

15- واتفورد، 3 نقاط

16- أرسنال، 3 نقاط

17- ليدز يونايتد، نقطتان

18- بيرنلي، نقطة واحدة

19- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة

20- نورويتش سيتي، من دون نقاط

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة:

1- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

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- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 3 أهداف

- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 3 أهداف

- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – 3 أهداف

- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 3 أهداف

- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

8- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – هدفان

- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – هدفان

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- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – هدفا

- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – هدفان

- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – هدفان

- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – هدفان

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – هدفان

- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – هدفان

- الإسباني فيران توريس (مانشستر سيتي) – هدفان

- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – هدفان

- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – هدفان

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – هدفان

- أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – هدفان...

المصدر: RT