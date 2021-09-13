بوتين يهنئ دانييل مدفيديف بفوزه ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية لمواطنه دانييل مدفيديف هنأه فيها بفوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وقال بوتين في التهنئة: "عزيزي السيد دانييل! تقبّل تهانينا على فوزك الرائع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2021، وهي أول بطولة "غراند سلام" تفوز بها".

"في طريقك إلى المباراة النهائية لهذه المسابقة المرموقة، أظهرت أعلى درجة من المهارة والمثابرة على تحقيق هدفك، وخضت المباراة الحاسمة بثقة ورباطة جأش، دون أن تترك أي فرصة لخصم قوي وبارز للفوز عليك. هذه هي الطريقة التي يلعب بها الأبطال الحقيقيون!

أتمنى لك الصحة والتوفيق ونجاحات جديدة في الحياة والرياضة".

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وجاء تتويج دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا، على حساب المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش بفوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية وبنتيجة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس الأحد.

وأصبح مدفيديف (25 عاما) ثالث لاعب روسي يحرز لقب إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد كل من يفغيني كافيلنيكوف ومارات سافين.

يذكر أن مدفيديف حصل على أول لقب له ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وذلك بعد أن سقط في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في العام 2019 أمام الإسباني رافائيل نادال، وخسر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أما دجوكوفيتش مطلع العام الجاري.

المصدر: RT