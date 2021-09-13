ماكغريغور يتشاجر مع صديق الممثلة ميغان فوكس بسبب صورة ويرشقه من كأسه (فيديو)

دخل الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، في شجار مع الموسيقي الأمريكي ماشين غان كيلي خلال حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards".

ووفقا لموقع "TMZ" المختص بنشر أخبار المشاهير، وقع الحادث على السجادة الحمراء، عندما رفض الفنان ماشين غان كيلي صديق الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ميغان فوكس، طلب كونور ماكغريغور التقاط صورة جماعية.

وأشارت إلى أن ماشين غان كيلي قام بدفع ماكغريغور، مما تسبب في انسكاب محتوى كأس المقاتل الإيرلندي، الذي ألقى به على الموسيقي، قبل أن يتدخل رجال الأمن، ويبعدوا قبل كل شيء صديقة الفنان، الممثلة ميغان فوكس عن مكان الحدث.

Conor McGregor out here trying to fight Machine gun Kelly after he denied to take a picture with him 🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭😭 #VMAs#ConorMcGregor#MGKpic.twitter.com/qXnfvCHWCa — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) September 13, 2021

يذكر أن كونور ماكغريغور (32 عاما) تعرض لإصابة "فظيعة" لكسر في الساق اليسرى، خلال النزال "الثأري الثالث" أمام الأمريكي داستن بواريه، يوم 11 يوليو الماضي، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن بطولة "264 UFC" للفنون القتالية المختلطة.

لم يتمكن الوقوف على إثرها، ليعلن الحكم فوز بوارييه بالضربة الفنية القاضية، بالرغم من طلب المقاتل الإيرلندي بتدخل الطاقم الطبي لإلغاء نتيجة النزال، كونه لم يتمكن من الاسمرار بسبب الإصابة العرضية.

ومني الإيرلندي بالهزيمة الثانية على التوالي أمام بوارييه، بعد الأولى يوم 23 يناير 2021، في جزيرة "القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في إطار دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، والسادسة في مسيرته الاحترافية، التي قد يضع حدا لها بعد هذه الإصابة القوية، مقابل 22 انتصارا.

بينما انتهى النزال الأول بين المقاتلين بفوز ماكغريغور بالضربة القاضية، في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178".

المصدر: وكالات