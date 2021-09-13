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بوتين: بعد أن كسروا أنفي قررت ممارسة الجودو (فيديو)

الرياضة

بوتين: بعد أن كسروا أنفي قررت ممارسة الجودو (فيديو)
Sputnik Евгений Биятов
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه في الكرملين بالفائزين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أن أنفه تعرض لكسر في التدريبات بالملاكمة، لذا قرر ممارسة الرياضات القتالية.

وقال بوتين في حديث مع بطل أولمبياد "طوكيو 2020" بالملاكمة، ألبرت باتيرغازييف: "كسروا أنفي في الحصة التدريبية الثالثة أو الرابعة، ولكن لم أذهب إلى أين مكان، عند أي طبيب لفحصه".

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وأضاف الرئيس الروسي: "كان من المستحيل أن ألمس أنفي حتى بإصبعي واتضح بعد ذلك أنه مكسور. لكن الأنف تعافى، وقررت أنه يجب ممارسة الرياضات القتالية".

ويمارس فلاديمير بوتين رياضة الجودو منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو، وأصبح رئيسا فخريا للاتحاد الأوروبي لهذه اللعبة عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية.

المصدر: وكالات 

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