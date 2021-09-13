ليفربول يطلق لقبا جديدا على صلاح بعد دخوله قائمة عظماء "البريميرليغ" (فيديو)

وصف حساب نادي ليفربول في موقع "تويتر"، نجم الفريق محمد صلاح، بــ"الملك المصري"، بعدما سجل هدفا تاريخيا في مباراة "الريدز" وليدز يونايتد (3-0)، أمس الأحد.

وأحرز صلاح، الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 20، ليصبح النجم المصري أحدث المنضمين إلى قائمة عظماء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة.

لحظة ملكية لن تُنسى من مُحطم الأرقام الأقرب لقلوبنا @MoSalah ❤️



الملك المصري محمد صلاح يسجل هدفه الـ 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز فقط في 162 مباراة ⚽pic.twitter.com/Wfu2SevOPr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2021

ونشر حساب ليفربول فيديو لهدف صلاح في شباك ليدز وكتب: "الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي المئة! محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز وما زال هناك المزيد من صلاح".

الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي المائة! 💯



محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز 🇪🇬👑



ومازال هُناك المزيد من @MoSalah.. 💫 pic.twitter.com/mJM51R12b0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2021

وأضاف في تدوينة أخرى: "لحظة ملكية لن تنسى من محطم الأرقام الأقرب لقلوبنا.. الملك المصري محمد صلاح يسجل هدفه المئة بالدوري الإنجليزي الممتاز في 162 مباراة فقط".

المصدر: حساب ليفربول على "تويتر"