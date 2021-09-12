شاهد.. السلطان زلاتان يسجل هدفا قبل أن يلحق ربط حذائه!
فاز فريق ميلان على ضيفه لاتسيو بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأحرز المهاجم البرتغالي رفائيل لياو الهدف الأول "للروسونيري" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
وضاعف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة في الدقيقة 67، وذلك بعد 7 دقائق فقط من دخول أرض ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.
ЗЛАААААТАН! Король вернулся 👑— Матч ТВ (@MatchTV) September 12, 2021
Ибра впервые вышел на поле с мая и сразу же забил, даже не успев завязать шнурки ⚽️
ВЕЛИКИЙ! pic.twitter.com/ROmHyM0vVn
وحقق ميلان انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه نابولي.
بينما مني لاتسيو بالهزيمة الأولى، بعد انتصارين متتاليين وتراجع إلى المركز السادس على سلم ترتيب برصيد 6 نقاط.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.