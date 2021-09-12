روسيا تمطر شباك مصر في كأس العالم لكرة الصالات

دك منتخب روسيا شباك نظيره المصري بتسعة أهداف من دون رد، في المباراة الافتتاحية ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم في الصالات المقامة حاليا في ليتوانيا.

ووقع الروسي إيفان تشيشكالا 3 أهداف "هاتريك"، وتكفل زميله زميله سيرغي أبرامموف بإحراز هدفين، ووقع كل من الثلاثي روسلان كوديزيف وأرتيوم أنتوشكين وإيفان ميلوفانوف على هدف، وسجل المصري عبد الرحمن الأشول هدفا في مرماه عن طريق الخطأ.

🎩 An Ivan Chishkala hat-trick, and some wonder goals from his team-mates, help the 2016 runners-up start with a huge statement of intent 🤩 pic.twitter.com/y3FqDNkmOS — FIFA.com (@FIFAcom) September 12, 2021

وتلعب مصر وروسيا في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا، منتخبي أوزبكستان وغواتيمالا.

وتستضيف ليتوانيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للصالات خلال الفترة من اليوم الأحد 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقا.

المصدر: وكالات