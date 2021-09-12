المصري مرموش ينقذ شتوتغارت في أول ظهور بقميصه

أنقذ المصري عمر مرموش فريق شتوتغارت في أول ظهور بقميصه من الهزيمة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ووضع اللاعب الصربي فيليب كوستيتش فريق فرانكفورت في المقدمة بهدف رائع سجله بمجهود فردي في الدقيقة 79.

لكن مرموش البالغ من العمر 22 عاما، رد بهدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة 88، رغم النقص العددي في صفوف شتوتغارت بعد طرد لاعبه فالديمار أنتون في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى أربع نقاط، وتقدم إلى المركز العاشر حتى الآن، على سلم ترتيب "البوندسليغا"، بينما يحتل فرانكفورت المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط، بانتظار بقية نتائج بقية مباريات هذه الجولة من الدوري لكرة القدم.

المصدر: وكالات