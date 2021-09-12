بوتين تعليقا على "موقعة" روسية إسرائيلية في أولمبياد 2020: هذه ليست تدريبات عسكرية.. فلماذا يخفونها؟

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه في الكرملين بالفائزين في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى نشر محضر أداء فريق اللجنة الأولمبية الروسية للجمباز الإيقاعي في الدورة.

وقال بوتين: "هذه ليست تدريبات عسكرية.. فلماذا يخفونها؟.. اكشفوا للعلن كيف يتم وضع العلامات في المحضر.. ظلوا 6 دقائق يحسبون العلامات، عادة مثل هذا الأمر لا يستغرق أكثر من دقيقة ونصف أو دقيقتين وتظهر النتيجة فورا على التابلو.. عم استغرقوا 6 دقائق.. كان عليهم أن يظهروا النتيجة والمحضر للجميع لكنهم رفضوا.. لا يريدون.. لا بأس مثل هذه الأمور لا تزيدنا إلا قوة".

وأحرزت الإسرائيلية لينوي أشرم بالميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي في أولمبياد طوكيو 2020، على الرغم من أنها أسقطت الشريط خلال تقديم عرضها، وحصلت منافستها الروسية، دينا أفرينا، على الميدالية الفضية، التي قدمت أداء نظيفا خاليا من الأخطاء، متأخرة بفارق (0.150) نقطة.

وقدم الجانب الروسي احتجاجا على الأداء التحكيمي، لكن الطعن الروسي بالنتيجة قوبل بالرفض.

وظلت روسيا لأول مرة منذ عام 1996 من دون ميدالية ذهبية في مسابقات الجمباز الإيقاعي.

وشارك الفريق الروسي في منافسات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وكان يعزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير، بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس، بدلا من النشيد الوطني الروسي.

واحتلت روسيا، المركز الخامس في جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" التي أقيمت خلال الفترة بين 23 يوليو الماضي و8 أغسطس 2021، برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

بينما تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش أولمبياد "طوكيو 2020"، برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية)، وتلتها الصين في المركز الثاني برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية) ومن ثم اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية).

واحتلت بريطانيا المركز الرابع من حيث الميداليات الذهبية، بواقع (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية).

المصدر: "rsport.ria.ru"