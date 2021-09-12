ميار شريف تواصل التألق في بطولة ألمانيا الدولية للتنس

واصلت النجمة المصرية ميار شريف تألقها في بطولة "كارلسروه" الألمانية المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار، بصعودها إلى المباراة النهائية للبطولة.

وجاء تأهل ميار شريف على حساب اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع: (7-6) و(4-6) و(6-4) في مباراة تم استكمالها اليوم الأحد، بعد توقفها لفترة طويلة، بسبب الإضاءة الضعيفة، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بمجموعة لكل منهما، وبشوطين لكل منهما أيضا، في المجموعة الثالثة الفاصلة.

وضربت النجمة المصرية موعدا في المباراة النهائية مع الإيطالية، مارتينا تريفيزان المصنفة رابعة، التي تغلبت بدورها على البلجيكية مارينا زينفسكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-4).

وتبحث ميار شريف (25 عاما) عن اللقب الفردي التاسع لها، في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 ألقاب في منافسات الزوجي، في مختلف البطولات الدولية، وتقترب من الدخول ضمن قائمة أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

المصدر: وكالات