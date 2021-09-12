مشجعون ينقذون قطا صغيرا أثناء مباراة لكرة القدم (فيديو)

أنقذ مشجعون أمريكيون تابعوا من المدرجات مباراة لكرة القدم الأمريكية جمعت بين فريقي ميامي هوريكانز، وأبالاتشيان ستيت ماونتينيرز، قطا صغيرا سقط من سطح الملعب.

وظهر القط في مقطع فيديو وهو يتدلى بشكل خطير من حافة مرتفعة بسطح الملعب، وحاول تجنب السقوط من خلال تشبثه بمخالبه بكابل، لكنه لم يقو على الصمود ليسقط على علم كان بعض المشجعين قد جهزوه له حتى لا يرتطم بالأرض ويتأذى.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCatpic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021

وبعد إنقاذ القط احتفل المشجعون بالصراخ والهتاف.

المصدر: 360tv.ru