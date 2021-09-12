سرقة ميداليتين أولمبيتين لنجمة التنس الروسية فيسنينا

تعرض منزل البطلة الأولمبية الروسية يلينا فيسنينا في موسكو للسرقة وفقا لما أعلنت نجمة التنس.

وقالت فيسنينا في تصريحات نقلتها وكالة "تاس": "بعد تناولنا أنا وزوجي العشاء في الخارج عدنا إلى المنزل، ووجدنا أننا قد تعرضنا للسرقة، وكان من بين المسروقات ميدالية أولمبية ذهبية وأخرى فضية، وبعض المجوهرات".

ووفقا لها، فقد قام اللصوص بتحطيم الباب لدخول المنزل، في الوقت الذي نسيت فيه فيسنينا وزوجها تشغيل جرس الإنذار ضد السرقة.

ولم يتم الكشف بشكل دقيق عن المسروقات وقيمتها، لكن فيسنيا أبلغت الشرطة عن تعرضها للسرقة.

وكانت فيسنينا، توجت بالميدالية الفضية للزوجي المختلط في مسابقة التنس بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، كما حازت على الميدالية الذهبية للزوجي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

المصدر: تاس