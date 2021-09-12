 
مباشر

المصري صلاح على موعد لدخول التاريخ في مباراة ليدز الليلة

الرياضة

المصري صلاح على موعد لدخول التاريخ في مباراة ليدز الليلة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9pa

أعلن نادي ليفربول عن قرب نجمه المصري محمد صلاح من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أوسع أبوابه.

وقال النادي الإنجليزي على موقعه قبيل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، المقررة اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "إذا سجل صلاح في شباك ليدز يونايتد اليوم الأحد في مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكان النجم المصري سجل هدفه الـ99 في اللقاء الأخير أمام ناديه السابق تشيلسي، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يشارك صلاح أساسيا في مباراة ليدز التي يحتاج فيها ليفربول للفوز ليلتحق بمتصدري ترتيب الدوري الإنجليزي.

إقرأ المزيد
شاهد.. رونالدو يسجل ثنائية في أول مباراة له مع مانشستر يونايتد بعد عودته
شاهد.. رونالدو يسجل ثنائية في أول مباراة له مع مانشستر يونايتد بعد عودته

ويحتل ليفربول حاليا المركز السابع برصيد 7 نقاط ويتخلف بفارق 3 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذين لعبا مباراة أكثر.

المصدر: liverpoolfc.com

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا