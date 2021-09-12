احتفال طريف لمبابي مع المغربي حكيمي في مباراة كليرمون (فيديو)
واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، توهجه مع باريس سان جيرمان وقاده للفوز على ضيفه كليرمون، أمس السبت، في الجولة الخامسة من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل مبابي الهدف الثالث للفريق الباريسي، الذي أنهى المباراة برباعية نظيفة، فيما ساهم بالهدفين الثاني والرابع، لكنه خطف الأنظار بطريقة احتفاله بهدفه، رفقة المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي.
حكيمي كل ما مبابي سجل راح يحتفل معاه اخ pic.twitter.com/rJdiatOT8h— reem (@C19P15) September 11, 2021
وظهر مبابي وهو يحتفل بطريقة مميزة مع حكيمي، من خلال قيامهما بحركات متناسقة بيديهما مع الرقص بطريقة طريفة.
#المغرب#حكيمي و #مبابي يحتفلان برباعية #باريس في مرمى كليرمون 🇲🇦🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/QOFfg9pEE3— الأحداث المغربية (@AhdathMaghrebia) September 11, 2021
يذكر أن الفريق الباريسي رفع رصيده بعد فوزه على كليرمون في الصدارة إلى 15 نقطة محققا العلامة الكاملة.
المصدر: مواقع التواصل
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