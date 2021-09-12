آل الشيخ يشيد برونالدو ويشبه لاعب خط وسط مانشستر بنجم سعودي

أعرب مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، المستشار السعودي تركي آل الشيخ، عن حبه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتزامن مع الظهور الأول لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك رونالدو أساسيا للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال مواجهة نيوكاسل أمس السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع بداية المباراة، نشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، كتب فيها: "مانشستر يونايتد من متع الحياة".

مانشستر يونايتد من متع الحياة 🤷🏻‍♂️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 11, 2021

وعبر آل الشيخ عن سعادته بتسجيل رونالدو لهدف في مرمى نيوكاسل، حيث كتب: "هدف أخيرا وكريستيانو".

الله الله هدف اخيراً وكرستيانو👏🏻❤️❤️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 11, 2021

كما أعرب المستشار السعودي عن إعجابه الشديد بلاعب خط وسط مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي بول بوغبا، قائلا إنه يذكره بمحمد نور، لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السعودي السابق.

بوغبا يذكرني بمحمد نور ... راي شخصي وأنا حر🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 11, 2021

وكتب آل الشيخ على "تويتر": "‏بوغبا يذكرني بمحمد نور.. رأي شخصي وأنا حر".

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل، بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1، بينها ثنائية دشن بها رونالدو عودته إلى ملعب "أولد ترافورد" لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما.

المصدر: حساب آل الشيخ على "تويتر"