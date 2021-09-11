جورجينا تدعم رونالدو في ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد (صورة)

حرصت جورجينا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووالدة طفلته آلانا مارتينا، على دعمه في مباراته الأولى مع فريقه القديم الجديد مانشستر يونايتد بعد عودته إليه هذا الصيف.

ونشرت جورجينا، فيديو قصير عبر خاصية "ستورى" على حسابها في موقع "إنستغرام"، يوثق لحظة توجهها إلى ملعب "أولد ترافورد" لمؤازرة رونالدو في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه نيوكاسل التي أقيمت في وقت سابق اليوم السبت.

وانتهت المباراة بفوز يونايتد بنتيجة 4-1، بينها ثنائية دشن بها رونالدو عودته إلى ملعب "أولد ترافورد" لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما.

إقرأ المزيد

وكانت مباراة نيوكاسل هي الأولى لرونالدو بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف قادما من يوفنتوس مقابل 23 مليون يورو.

وكان رونالدو لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، وسجل خلال تلك الفترة 118 هدفا وصنع 69 في 292 مباراة.

وغادر "الدون" مانشستر يونايتد صيف عام 2009 إلى ريال مدريد مقابل صفقة قياسية آنذاك، بلغت قيمتها 94 مليون يورو، ودافع النجم البرتغالي عن قميص الفريق الملكي لتسعة مواسم، سجل فيها 450 هدفا، وبات الهداف التاريخي للريال.

ومن ريال مدريد انتقل رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018، ولعب للنادي الإيطالي 3 مواسم، سجل فيها 101 هدف وصنع 22 في 134 مباراة، قبل أن يعود في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمانشستر يونايتد مجددا.

المصدر: مواقع التواصل