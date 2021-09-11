بايرن ميونيخ يسحق لايبزيغ قبيل مواجهة برشلونة

وجه بايرن ميونيخ إنذارا لبرشلونة منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا بسحق مضيفه لايبزيغ 4-1 اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا في الشوط الأول من ركلة جزاء (الدقيقة 12)، وأضاف جمالا موسيالا ابن الـ18 عاما الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم سجل لوروا سانيه هدفا ثالثا في الدقيقة 54، قبل أن يختتم البديل الكاميروني إريك ماكسيم شوبو موتيتغ المهرجان بهدف رابع، في الدقيقة "90+1".

وسجل لاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر، هدف حفظ ماء الوجه للايبزيغ في الدقيقة 58.

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وجاء هذا الفوز الساحق للبايرن قبل مواجهة برشلونة، الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، والتي تضم أيضا بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

يذكر أن آخر مواجهة رسمية، جمعت بين بايرن ميونيخ وبرشلونة، كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، وانتهى اللقاء بفضيحة كروية، حيث فاز العملاق البافاري 8-2.

المصدر: وكالات