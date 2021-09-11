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رونالدو يوجه رسالة لمشجعي مانشستر يونايتد بعد تألقه في مباراة نيوكاسل

الرياضة

رونالدو يوجه رسالة لمشجعي مانشستر يونايتد بعد تألقه في مباراة نيوكاسل
Reuters
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حقق كريستيانو رونالدو عودة مثالية إلى الدوري الإنجليزي بتسجيله ثنائية قاد بها فريقه القديم الجديد مانشستر يونايتد إلى الفوز على نيوكاسل 4-1، في المرحلة الرابعة من المسابقة.

واحتاج النجم البرتغالي إلى 47 دقيقة فقط ليسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي بعد عودته، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 62.

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وكتب رونالدو بعد المباراة في رسالة لمشجعي يونايتد نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام": "عودتي إلى أولد ترافورد (ملعب مانشستر) كانت تذكيرا مختصرا بسر تسمية هذا الملعب مسرح الأحلام".

وأضاف "بالنسبة لي، كان هذا الملعب مكانا ساحرا حيث يمكنك تحقيق كل ما تضعه في ذهنك".

وتابع: "جنبا إلى جنب مع جميع زملائي في الفريق والدعم المذهل الذي نحصل عليه دائما من المدرجات، نواجه الطريق أمامنا بثقة وتفاؤل بأننا سنحتفل جميعا معا في النهاية".

وختم "الدون" رسالته قائلا: "فخور بالعودة إلى مان يونايتد وباللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، ولكن قبل كل شيء، سعيد بمساعدة الفريق. هيا بنا أيها الشياطين".

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وكان رونالدو، رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن يوفنتوس، ليعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه قبل 12 عاما، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

المصدر: RT

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