يوفنتوس يتعرض لضربة جديدة بعد رحيل رونالدو

حقق نابولي فوزا ثمينا على حساب ضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت اليوم السبت، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ألفارو موراتا ليوفنتوس في الدقيقة 10، ثم تعادل ماتيو بوليتانو لنابولي بحلول الدقيقة 57، بينما سجل كاليدو كوليبالي هدف الفوز لفريق الجنوب الإيطالي قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

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وهذه الهزيمة هي الثانية على التوالي ليوفنتوس منذ رحيل نجمه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، علما بأن "الدون"، شارك بديلا في الجولة الأولى التي تعادل فيها "اليوفي" مع أودينيزي 2-2، وسجل هدفا في الأنفاس الأخيرة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

المصدر: RT