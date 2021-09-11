هالاند يلهم دورتموند لفوز مثير على ليفركوزن

أحرز إرلينغ هالاند هدفين وصنع هدفا ثالثا ليعوض بوروسيا دورتموند تأخره ثلاث مرات قبل أن ينتصر 4-3 على مضيفه باير ليفركوزن في مباراة مثيرة بالدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح فلوريان فيرتس، التسجيل لليفركوزن بعد تسع دقائق، لكن هالاند قفز أعلى من الجميع ليدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 37، قبل أن يلغي الحكم هدفا ثانيا للفريق الضيف عبر جود بلينغهام بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة.

وأعاد باتريك شيك التقدم لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأدرك يوليان براندت، التعادل لدورتموند في بداية الشوط الثاني، إذ استلم تمريرة من هالاند بكعب قدمه وسددها في المرمى، غير أن موسى ديابي جعل النتيجة 3-2 لليفركوزن بعد ذلك بست دقائق.

ومرة أخرى أدرك دورتموند التعادل بضربة حرة رائعة من رفائيل غيريرو، قبل أن يتقدم بركلة جزاء من هالاند قبل 13 دقيقة من النهاية احتسبها الحكم بعد تدخل من أوديلون كوسونو ضد ماركو رويس.

وارتقى دورتموند بعد هذا الفوز إلى المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 7 نقاط وتراجع للمرتبة الخامسة.

المصدر: وكالات