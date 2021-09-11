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شاهد.. رونالدو يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بعد 47 دقيقة

الرياضة

شاهد.. رونالدو يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بعد 47 دقيقة
Reuters
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دشن كريستيانو رونالدو عودته لمانشستر يونايتد بتسجيله هدف "الشياطين الحمر" الأول في شباك نيوكاسل (1-0)، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف رونالدو بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس داخل الشباك في الدقيقة  "45+2".

ومباراة نيوكاسل هي الأولى لرونالدو بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ورحل رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن يوفنتوس، ليعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه قبل 12 عاما، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

المصدر: RT

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