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شاهد.. رونالدو يسجل ثنائية في أول مباراة له مع مانشستر يونايتد بعد عودته

الرياضة

شاهد.. رونالدو يسجل ثنائية في أول مباراة له مع مانشستر يونايتد بعد عودته
Reuters
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دشن كريستيانو رونالدو عودته لمانشستر يونايتد بتسجيله هدفين لـ"الشياطين الحمر" في شباك نيوكاسل (2-1)، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف رونالدو الأول بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس داخل الشباك في الدقيقة "45+2"، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ومباراة نيوكاسل هي الأولى لرونالدو بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ورحل رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن يوفنتوس، ليعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه قبل 12 عاما، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

المصدر: RT

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