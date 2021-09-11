كريستال بالاس يهزم توتنهام ويوقف سلسلة انتصاراته

حقق كريستال بالاس فوزا غاليا على حساب ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض، ويلفريد زاها من ركلة جزاء، وأودسون إدوارد "هدفين" في الدقائق 76، و84، و90 على الترتيب.

وأكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58، بعد طرد مدافعه جافيتي تانغانغا.

وتجرع توتنهام هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي عقب ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الأول مؤقتا.

في المقابل، حقق كريستال بالاس فوزه الأول بعد ثلاث جولات تعادل خلالها في مباراتين وتعرض لهزيمة واحدة، رافعا رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز العاشر.

المصدر: RT