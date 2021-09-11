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شاهد.. لحظة وصول رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد"

الرياضة

شاهد.. لحظة وصول رونالدو إلى ملعب
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وصل كريستيانو رونالدو العائد مؤخرا إلى صفوف مانشستر يونايتد، إلى ملعب "أولد ترافورد" قبيل مواجهة "الشياطين الحمر" ونيوكاسل، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

واستقبلت الجماهير النجم البرتغالي بالصيحات والصافرات.

ومن المرتقب أن يشارك رونالدو اليوم في مباراته الأولى مع مانشستر بعد عودته.

الجدير بالذكر، أن رونالدو رحل في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من يوفنتوس الإيطالي، متجها إلى مانشستر يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

المصدر: RT

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