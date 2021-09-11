شاهد.. لحظة وصول رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9k5
وصل كريستيانو رونالدو العائد مؤخرا إلى صفوف مانشستر يونايتد، إلى ملعب "أولد ترافورد" قبيل مواجهة "الشياطين الحمر" ونيوكاسل، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
واستقبلت الجماهير النجم البرتغالي بالصيحات والصافرات.
𝗛𝗲'𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗲 👀— Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021
👋 @Cristiano#MUFC | #MUNNEW
ومن المرتقب أن يشارك رونالدو اليوم في مباراته الأولى مع مانشستر بعد عودته.
الجدير بالذكر، أن رونالدو رحل في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من يوفنتوس الإيطالي، متجها إلى مانشستر يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.