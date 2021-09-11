بالفيديو.. تكريم الرياضيين الروس المتوجين بالميداليات الأولمبية وتوزيع سيارات كمكافأة

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جوائز الدولة في حفل تكريم الرياضيين الروس المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في طوكيو، في قصر الكرملين، السبت.

وتم منح الرياضيين المتوجين بالميداليات الذهبية بأسمى الأوسمة في البلاد، كوسام ألكسندر نيفسكي ووسام الشرف ووسام الصداقة ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وكان مجلس الوزراء الروسي أقر المكافأة المالية التي ستقدم للرياضيين الروس المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها العاصمة طوكيو مؤخرا.

إذ سيحصل الرياضيون الروس الذين توجوا بالميدالية الذهبية في طوكيو على 4 ملايين روبل (55 ألف دولار تقريبا) وأصحاب الميداليات الفضية على 2.5 مليون روبل (34 ألف دولار تقريبا) وأصحاب الميدالية البروزنزية على 1.7 مليون روبل (23 ألف دولار تقريبا).

وأعلن المدير التنفيذي لصندوق دعم الأولمبيين ألكسندر كاتوشيف، أن الفائزين بالميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية سيحصلون على سيارات من طراز BMW X5 فيما سينال حملة الميداليات الفضية والبرونزية سيارات طراز BMW X3.

إقرأ المزيد

وحققت روسيا، التي شاركت في أولمبياد طوكيو تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 "طوكيو 2020" التي أقيمت بالفترة بين 23 يوليو الماضي والثامن من أغسطس الجاري، برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

وشارك الفريق الروسي في هذه الدورة تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير، بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس، بدلا من النشيد الوطني الروسي.

المصدر: RT