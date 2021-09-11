رونالدو في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

كشف مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشار، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة نيوكاسل، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة الأساسية تواجد الوافد الجديد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيعتمد سولشار في مباراة نيوكاسل على التشكيلة التالية:

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد سبع نقاط، جمعها بعدما حقق فوزين وتعادلا واحدا في أول ثلاث جولات، فيما يقبع نيوكاسل في المركز الـ17 برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT