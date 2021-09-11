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نادال يتعافى من مشكلة بالقدم بعد العلاج في برشلونة

الرياضة

نادال يتعافى من مشكلة بالقدم بعد العلاج في برشلونة
AFP MITCHELL LAYTON
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قال نجم التنس الإسباني رفائيل نادال السبت إنه يتعافى في منزله بعد تلقيه علاجا في برشلونة بسبب مشكلة في القدم اضطرته إلى إنهاء مسيرته في موسم 2021 مبكرا.

وعانى نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من مشكلات في الظهر في بداية الموسم الحالي انسحب بسببها من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو الصيفي.

وأعلن نادال البالغ 35 عاما المصنف الخامس عالميا في الشهر الماضي أنه لن يشارك في أي بطولة خلال ما تبقى من الموسم الحالي بسبب تأثيرات إصابة قديمة في القدم.

وعبر موقع "إنستغرام" قال نادال إن علاجه أكتمل وإنه عاد إلى منزله.

وقال مصدر قريب من فريق نادال إن اللاعب الذي يستخدم اليد اليسرى في اللعب لم يخضع لعملية جراحية.

وكان نادال تعرض لمتاعب في القدم في 2005 وقال إنه يخضع لعلاج مختلف هذه المرة أملا في التخلص من المشكلات والاستمرار في الملاعب لبضع سنوات قادمة.

المصدر: "رويترز"

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