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3 لاعبين من منتخب جيبوتي "يرفضون" مغادرة مطار باريس

الرياضة

3 لاعبين من منتخب جيبوتي
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رفض ثلاثة لاعبين من منتخب جيبوتي لكرة القدم، مغادرة مطار باريس، وطلبوا الحصول على اللجوء السياسي بفرنسا، عقب المباراة ضد منتخب الجزائر الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن ثلاثي منتخب جيبوتي، نصر الدين أبتيدون، وبلال أحمد حسن، وعمر علمي أبو بكر، رفضوا العودة إلى بلادهم، وطلبوا من إحدى الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان التفاوض مع السلطات الفرنسية من أجل الموافقة على منحهم اللجوء السياسي.

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وكان منتخب جيبوتي، قد واجه مضيفه الجزائري الأسبوع الماضي، لحساب الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، وبعد المباراة توجهت بعثة جيبوتي إلى مطار "أورلي" بباريس، لشد الرحال نحو المغرب لملاقاة النيجر في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بالعاصمة الرباط، ولكن ثلاثة لاعبين رفضوا مرافقة بعثة منتخبهم إلى المغرب، وطلبوا اللجوء السياسي بفرنسا.

المصدر: وكالات

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