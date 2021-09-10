 
مباشر

مرتضى منصور يتفاعل مع فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي

الرياضة

مرتضى منصور يتفاعل مع فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9eu

هنأ الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور فريق كرة اليد بالنادي، بتتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الغريم الأهلي.

وتوج الزمالك بالكأس الغالية، بعد فوزه اليوم الجمعة على الأهلي، بنتيجة 28-27.

إقرأ المزيد
بالفيديو..صلاة جماعة للاعبي الأهلي والزمالك قبيل مواجهتهما المرتقبة
بالفيديو..صلاة جماعة للاعبي الأهلي والزمالك قبيل مواجهتهما المرتقبة

وكتب منصور على حسابه في موقع "تويتر" : "مبروك لأولادي الرجالة الأبطال كوماندوز فريق كرة اليد، مبروك السوبر الإفريقي والوصول إلى كأس العالم للأندية.. مبروك لجماهير الزمالك العظيمة.. مبروك لأعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا العام الماضي ما لم يتحمله بشر".

وتوج الزمالك باللقب السابع في تاريخه في مسابقة السوبر الإفريقي، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

كما ضمن الفريق الأبيض التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب"، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

المصدر: حساب مرتضى منصور على "تويتر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا