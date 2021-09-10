مرتضى منصور يتفاعل مع فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي
هنأ الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور فريق كرة اليد بالنادي، بتتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الغريم الأهلي.
وتوج الزمالك بالكأس الغالية، بعد فوزه اليوم الجمعة على الأهلي، بنتيجة 28-27.
وكتب منصور على حسابه في موقع "تويتر" : "مبروك لأولادي الرجالة الأبطال كوماندوز فريق كرة اليد، مبروك السوبر الإفريقي والوصول إلى كأس العالم للأندية.. مبروك لجماهير الزمالك العظيمة.. مبروك لأعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا العام الماضي ما لم يتحمله بشر".
مبروك لأولادي الرجالة الأبطال كوماندوز فريق كرة اليد، مبروك السوبر الافريقي والوصول إلى كأس العالم للأندية.— مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) September 10, 2021
مبروك لجماهير الزمالك العظيمة.
مبروك لأعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا العام الماضي مالم يتحملة بشر.
وتوج الزمالك باللقب السابع في تاريخه في مسابقة السوبر الإفريقي، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.
كما ضمن الفريق الأبيض التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب"، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.
المصدر: حساب مرتضى منصور على "تويتر"
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